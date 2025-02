Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Index-Performance im Blick

Der SMI fällt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,15 Prozent leichter bei 12.779,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,519 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,125 Prozent schwächer bei 12.782,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12.798,52 Punkten am Vortag.

Bei 12.788,33 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12.773,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,513 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.01.2025, einen Stand von 12.037,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, bewegte sich der SMI bei 11.539,64 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 20.02.2024, bei 11.456,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12.951,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11.570,13 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 2,31 Prozent auf 576,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 52,78 CHF), Richemont (+ 0,87 Prozent auf 180,35 CHF), Sika (+ 0,77 Prozent auf 236,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 140,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-1,63 Prozent auf 289,90 CHF), UBS (-1,34 Prozent auf 30,09 CHF), Novartis (-0,78 Prozent auf 95,84 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 296,00 CHF) und Alcon (-0,44 Prozent auf 80,60 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 508.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 248,954 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

