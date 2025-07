Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 256,70 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 256,70 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 256,20 CHF. Bei 256,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.281 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,66 Prozent.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,92 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 270,86 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,97 CHF fest.

