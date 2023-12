BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,80 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,80 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,83 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,79 GBP. Zuletzt wechselten 3.911.397 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,87 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 4,47 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 7,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,29 GBP aus.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,842 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

