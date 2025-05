BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

So bewegt sich BP

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,54 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 3,54 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 3,56 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,54 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.270.689 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2024 bei 5,12 GBP. 44,73 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,54 GBP.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 37,25 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,441 USD je BP-Aktie belaufen.

