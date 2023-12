BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,78 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,78 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,75 GBP. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.050.711 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Gewinne von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 6,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,842 USD fest.

