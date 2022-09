BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Freitagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 5,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 5,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.912 BP-Aktien.

Bei einem Wert von 5,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 5,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 3,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,35 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,24 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 02.08.2022. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.866,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.598,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,38 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie stärker: Milliardengewinn dank hoher Ölpreise

Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BP-Aktie: Experten empfehlen BP im Juli mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com