BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr sprang die BP-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,99 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,96 EUR. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 87.630 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,50 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2022. Mit einem Zuwachs von 9,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,68 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,37 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 02.08.2022. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67.866,00 USD umgesetzt, gegenüber 37.598,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 31.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,39 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

