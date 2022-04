BP Aktie News: BP verteuert sich am Dienstagmittag

Um 12:22 Uhr sprang die BP-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,55 EUR. Bei 4,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 358.053 BP-Aktien.

Bei 5,00 EUR erreichte der Titel am 11.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2021 (3,22 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,70 GBP.

Am 03.05.2022 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 48,57 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,03 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte BP am 03.05.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,790 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Spritpreise im Rückwärtsgang: Benzinpreis wieder unter zwei Euro

Was Analysten von der BP-Aktie erwarten

Uber und BP kooperieren für Lieferservice - Uber- und BP-Aktien uneinheitlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com