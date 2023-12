BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag billiger

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,71 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,71 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,68 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,68 GBP. Zuletzt wechselten via London 853.085 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 5,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,29 GBP je BP-Aktie an.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.269,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,842 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

