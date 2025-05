BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 3,0 Prozent auf 3,61 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 3,0 Prozent auf 3,61 GBP zu. Bei 3,63 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,59 GBP. Zuletzt wechselten 4.076.530 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2024 auf bis zu 5,15 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,82 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,67 GBP.

Am 29.04.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte BP die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,444 USD fest.

Redaktion finanzen.net

