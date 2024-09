BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Freitagmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,08 GBP.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 4,08 GBP abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 4,07 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,09 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.413 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,85 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,07 GBP fiel das Papier am 06.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 0,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,310 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,24 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,77 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte BP die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,696 USD je Aktie belaufen.

