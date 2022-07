BP Aktie News: BP präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 07.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die BP-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 4,45 EUR zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,46 EUR an. Bei 4,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.172 BP-Aktien.

Am 09.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,43 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 3,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 38,35 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,01 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BP am 03.05.2022 vor. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 USD je Aktie gewesen. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49.258,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.492,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2022 1,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie gibt dennoch nach: BP leitet milliardenschweres Wasserstoff-Projekt in Australien

BP-Aktie tiefer: BP trennt sich von 50-Prozent-Beteiligung an Ölsandprojekt in Alberta

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur BP-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com