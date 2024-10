BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag fester

BP im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 4,24 GBP nach oben.

Die BP-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,24 GBP. Bei 4,25 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,20 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 18.453.324 Stück.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei einem Wert von 3,80 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Mit Abgaben von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,332 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,59 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,658 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

