BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 4,09 GBP.

Um 15:52 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 3,2 Prozent auf 4,09 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,08 GBP. Bei 4,19 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.515.270 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,61 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2024 bei 3,80 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,332 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,59 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 30.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,658 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

