BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BP. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 3,62 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr bei 3,62 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 3,64 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 3,61 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,61 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.391.496 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,91 GBP erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,93 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 9,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,423 USD je Aktie in den BP-Büchern.

