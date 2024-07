BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 4,50 GBP ab.

Die BP-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,50 GBP abwärts. Bei 4,48 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,53 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.069.062 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 24,82 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Abschläge von 2,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die BP-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,762 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

