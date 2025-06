BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 3,80 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 3,80 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 3,82 GBP. Bei 3,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.315.070 BP-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,91 GBP. Mit einem Zuwachs von 29,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 13,45 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,55 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,423 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie unbeeindruckt: Adnoc denkt offenbar über Gebote für einige BP-Vermögenswerte nach

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren