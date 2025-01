BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 4,32 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,32 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,34 GBP zu. Bei 4,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 985.396 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP am 14.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 15,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,306 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,22 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,09 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,598 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

