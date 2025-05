BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,79 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,79 GBP. Bei 3,77 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,79 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 614.973 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,11 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 34,87 Prozent wieder erreichen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,54 GBP.

Am 29.04.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,440 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient

Megaübernahme im Ölsektor voraus? Shell will wohl BP übernehmen

Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial