BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Nachmittag nordwärts

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,7 Prozent auf 3,83 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 3,83 GBP. Bei 3,86 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,74 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.253.044 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,54 GBP für die BP-Aktie.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte BP die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,440 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient

Megaübernahme im Ölsektor voraus? Shell will wohl BP übernehmen

Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial