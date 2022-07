BP Aktie News: Anleger schicken BP am Mittwochvormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 13.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,48 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,48 EUR. Mit einem Wert von 4,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 40.277 Stück.

Am 09.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,33 EUR. 15,88 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,22 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 39,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,01 GBP.

BP ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,13 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 49.258,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.492,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 34,98 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

