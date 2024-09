BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,06 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,06 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,06 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,03 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.886.088 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,50 Prozent. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,96 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,19 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,687 USD je BP-Aktie.

