BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,24 GBP zu.

Um 11:49 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,24 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,25 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,19 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 5.049.837 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 5,41 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit einem Kursverlust von 13,79 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,326 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,27 GBP je BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,560 USD je Aktie aus.

