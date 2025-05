BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag in Rot

Blick auf BP-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 3,82 GBP.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 3,82 GBP abwärts. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,79 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,85 GBP. Bisher wurden via London 6.412.755 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,11 GBP erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,73 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,54 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 29.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,25 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,55 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,433 USD je BP-Aktie.

