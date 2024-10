BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,08 GBP.

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,08 GBP ab. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,05 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,06 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.550.133 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 37,90 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,80 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,310 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,43 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,77 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,49 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,637 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

