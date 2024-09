BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,07 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,07 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,10 GBP. Bei 4,03 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 14.415.325 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,96 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,310 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,19 GBP an.

BP veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 29.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte BP die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,687 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Tropenstum treibt Ölsektor an: Starten die Aktien von BP, Shell, ExxonMobil & Co. jetzt eine Aufholrally?

Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt nachmittags