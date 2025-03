BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,32 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,32 GBP. Bei 4,33 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,29 GBP. Zuletzt wechselten 6.559.609 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,65 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 15,38 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,557 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne