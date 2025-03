BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,38 GBP zu.

Um 15:53 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,38 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,40 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,34 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 17.181.813 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 19,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 16,54 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,27 GBP an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die BP-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,557 USD je Aktie belaufen.

