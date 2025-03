So bewegt sich BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit positiven Vorzeichen

18.03.25 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 4,35 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,35 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,36 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,34 GBP. Zuletzt wurden via London 495.201 BP-Aktien umgesetzt. Bei 5,41 GBP markierte der Titel am 13.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 19,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 16,11 Prozent Luft nach unten. BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,27 GBP. Am 11.02.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,03 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,70 Mrd. GBP. Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,557 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus Aufschläge in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50

