BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag im Plus

Die Aktie von BP zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,11 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 4,11 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,12 GBP. Bei 4,11 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.379.134 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 3,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,19 GBP je BP-Aktie aus.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 37,49 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

