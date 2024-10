BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Mittag Boden gut

BP im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,05 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 4,05 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,06 GBP. Mit einem Wert von 4,02 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.478.430 BP-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2023 markierte das Papier bei 5,60 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,45 Prozent. Bei einem Wert von 3,80 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 6,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,43 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,627 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

