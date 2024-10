BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Nachmittag

Blick auf BP-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Mit einem Kurs von 4,00 GBP zeigte sich die BP-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 4,00 GBP zeigte sich die BP-Aktie im London-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,06 GBP an. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 3,99 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,02 GBP. Bisher wurden via London 12.426.059 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2023 auf bis zu 5,60 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 40,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 3,80 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 5,05 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,43 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,77 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,627 USD je Aktie in den BP-Büchern.

