BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von BP zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,41 GBP zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,41 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,41 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,36 GBP. Zuletzt wurden via London 13.393.377 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 18,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 20,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,326 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,27 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 35,70 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,557 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

