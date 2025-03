BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag gesucht

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 4,46 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,49 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,44 GBP. Zuletzt wechselten 12.871.860 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 21,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,27 GBP an.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,03 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,554 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

