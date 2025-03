BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BP. Im London-Handel kam die BP-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,49 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 4,49 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,49 GBP aus. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,47 GBP aus. Bei 4,47 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 582.937 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 17,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,326 USD je BP-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,27 GBP an.

BP gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,554 USD je Aktie belaufen.

