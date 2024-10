BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Montagvormittag zu

Blick auf BP-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 4,03 GBP.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,03 GBP. Bei 4,03 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,01 GBP. Zuletzt wurden via London 604.342 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 5,59 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 38,83 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,80 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 5,76 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,43 GBP.

Am 30.07.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,77 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,627 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Gewinne in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50