BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,46 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 4,46 GBP. Bei 4,50 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,42 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 13.873.240 Aktien.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 18,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,03 Mrd. GBP gelegen.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,554 USD je Aktie aus.

