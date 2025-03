BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 4,43 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,43 GBP. Bei 4,42 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 780.289 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,27 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 11.02.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 42,03 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,554 USD je BP-Aktie belaufen.

