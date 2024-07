BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 4,45 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 4,45 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,45 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,49 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 784.173 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 26,29 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,305 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,46 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,38 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 38,55 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,732 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

