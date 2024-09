BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,08 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,08 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,07 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,08 GBP. Bisher wurden via London 962.210 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,96 GBP fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,93 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,310 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,65 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 30.07.2024. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,77 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,667 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

