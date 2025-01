BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,19 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 4,19 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,21 GBP. Bei 4,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.050.438 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,23 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Abschläge von 12,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,308 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,04 GBP je BP-Aktie aus.

Am 29.10.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 36,35 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 10.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,558 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

