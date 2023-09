BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 5,39 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,39 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,35 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,38 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.288.965 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,26 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,84 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,18 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,48 Prozent auf 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 67.866,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,888 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gewinne in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker

Zuversicht in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagmittag zu