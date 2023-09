BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 5,35 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 5,35 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 5,34 GBP. Mit einem Wert von 5,38 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7.372.323 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Gewinne von 6,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,26 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 20,33 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,18 GBP.

Am 01.08.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 48.538,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,48 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,888 USD je Aktie in den BP-Büchern.

