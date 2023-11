Notierung im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittwochmittag nordwärts

29.11.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 4,76 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 4,76 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,76 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,71 GBP. Bisher wurden heute 3.058.634 BP-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 16,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 55.011,00 USD umgesetzt. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 06.02.2024 gerechnet. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,840 USD je BP-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende in Rot Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer Minuszeichen in Europa: STOXX 50 mittags leichter

