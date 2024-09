BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,90 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,90 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,95 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,93 GBP. Zuletzt wechselten via London 13.277.349 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,80 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 2,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,310 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,59 GBP je BP-Aktie aus.

Am 30.07.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,663 USD je Aktie belaufen.

