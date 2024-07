BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,59 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,59 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,63 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,59 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.905.670 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,307 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 07.05.2024 vor. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,725 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

BP-Aktie wechselt ins Minus: Gewinnplus im zweiten Quartal

Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen