BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,120 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:10 Uhr 1,9 Prozent auf 0,120 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,122 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,119 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 96.158 Stück.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Gewinne von 128,833 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,167 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net