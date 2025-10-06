DAX24.382 ±0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,51 +1,8%Gold3.939 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Notierung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag höher

06.10.25 09:27 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag höher

Die Aktie von BrainChip zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:10 Uhr 1,9 Prozent auf 0,120 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,122 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,119 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 96.158 Stück.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Gewinne von 128,833 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,167 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung