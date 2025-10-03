BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die BrainChip-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,114 EUR an der Tafel.

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,114 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,116 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,114 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 41.220 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 148,421 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 27,105 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net