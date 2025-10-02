BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Um 15:55 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 0,116 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,118 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,113 EUR. Zuletzt wechselten 30.877 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 144,349 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,300 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net