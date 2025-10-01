BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 0,112 EUR ab.
Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 0,112 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30 BrainChip-Aktien.
Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 152,406 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,936 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.
